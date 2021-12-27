شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يحتفظ بلقب أغلى لاعبي الأهلي بـ65 مليون جنيه بعد التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظ علي معلول نجم النادي الأهلي بلقب أغلى لاعبي الفريق الأحمر على مستوى الراتب بعد تجديد تعاقده صباح اليوم الإثنين لمدة موسمين بخلاف الموسم الجاري المتبقي في عقده، وكان علي معلول هو أغلي لاعبي الأهلي حيث يحصل هذا الموسم على مليون و200 الف دولار.

وعلم ”الخليج 365” أن معلول يحصل في الموسم الجاري بعد تعديل قيمته على مليون و200 الف دولار، ووفقاً للعقد الجديد يحصل معلول على مليون و350 الف دولار في الموسم القادم، بينما يحصل في الموسم بعد القادم على مليون و400 الف دولار أي أن لدولي التونسي سيحصل على 4 ملايين دولار في المواسم الثلاثة أي ما يعادل 65 مليون جنيه مصري، ليستمر في صدارة لاعبي الأهلي على مستوى الراتب.

ونجح مسئولو الأهلى فى تمديد تعاقد علي معلول بعدما وقع اللاعب على العقود صباح اليوم الإثنين، قبل أن يتوجه لمنتخب بلاده للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ليسدل بذلك النادى الأهلى الستار على ملف تمديد تعاقد النجم التونسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وتعاقد النادى الأهلى مع علي معلول في صيق 2016 قادما من الصفاقسى التونسى بقيمة 700 ألف يورو بعدما رفض معلول استخدام الشرط الجزائى مع فريقه السابق الذى يبلغ 500 ألف دولار.

وحصل علي معلول على 3 بطولات فقط قبل الانتقال إلى الأهلى وهى الرابطة التونسية المحترفة عام 2012/ 2013، وكأس الكونفدرالية 2013، وكأس شمال أفريقيا 2009، ولكن بعد الانتقال إلى الأهلى حصد 12 لقبا حتى الآن خلال أقل من 6 سنوات قضاها النجم التونسي في قلعة الجزيرة.