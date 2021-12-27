شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعفو موسيماني عن كهربا بعد تعادل الاهلي مع فيوتشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يُعيد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق إلى دائرة الضوء في الفريق عقب فترة توقف الدوري؟.

سؤال طرحه كثيرون عقب تعادل الأهلي وفيوتشر أمس الأحد، بهدف لمثله في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز خاصة وأن كهربا خرج من حسابات المديرالفني تماماً طوال الفترة الماضية.

مستقبل كهربا مع موسيماني

واستفسر الكثيرين عن إمكانية عفو موسيماني عن كهربا خلال الفترة المقبلة خاصة مع عودة الدوري أو مع إنطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة التى تقام خلال أمم أفريقيا بدون اللاعبين الدوليين.

رحلة محمود عبد المنعم كهربا بالقلعة الحمراء بدأت تقرب من النهاية بعدما وصلت العلاقة بين اللاعب والمدير الفني إلى طريق مسدود يصعب معه الاستمرار سوياً.

ويترقب الجميع الفترة المقبلة ومستقبل العلاقة بين اللاعب والمدير الفني وإمكانية خروج الأول من "ثلاجة" الأخير والمشاركة في المباريات.

خلاف فنى سبب القطيعة بين كهربا وموسيمانى

وربط البعض بين استبعاد كهربا وتسريبه أخبار الفريق ولكن حقيقة الأمر ليست كذلك، حيث إن المشكلة مع كهربا "فنية" من الدرجة الأولى، حيث يرى موسيمانى أن كهربا لا ينفذ تعليمات الجهاز الفنى وبالتحديد إهماله للجوانب الدفاعية وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية التى يتم منحها له.

أرقام كهربا مع الأهلى

واجمالا لعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع تسعة أهداف أخرى ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد ، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة الدوري الممتاز.