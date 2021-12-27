شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. "شيكابالا" ينتظم فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود عبد الرزاق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، حيث أدى "شيكابالا" خلال الفترة الماضية برنامج تأهيلي خاص داخل صالة الجيمانزيوم ضمن البرنامج المخصص له من قبل الجهاز الفني بقيادة كارتيرون لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ووعد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، محمود شيكابالا بتعويضه عن الفترة التى لم يشارك فيها مع الفريق بسبب إيقافه من قبل اتحاد الكرة لمدة 8 مباريات على خلفية استلام درع الدورى فى نهاية الموسم الماضى.

وأكد كارتيرون لشيكابالا إنه سيمنحه أكبر فرصة للمشاركة مع الزمالك فى بطولة كأس الرابطة التى تنطلق يوم 12 يناير المقبل بشكل رسمى، بينما سيقام الدور قبل النهائى والنهائى فى يونيو المقبل.

وكان اتحاد الكرة أصدر قرارا بايقاف شيكابالا يوم 29 أغسطس الماضى لمدة 8 شهور مع تغريمه 500 ألف جنيه، قبل أن يتم تقليص العقوبة إلى 8 مباريات وغرامة 250 ألف جنيه.

وبعد انتهاء فترة ايقاف شيكابالا بمباراة غزل المحلة فى الدورى، وعودته للمباريات بداية من 12 يناير المقبل يكون شيكابالا قد غاب عن الملاعب مدة 136 يوما أى 4 شهور و14 يوما.

فى سياق متصل، منح كارتيرون خماسي الفريق راحة من التدريبات الجماعية وهم أحمد فتوح ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإمام عاشور راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر استئناف التدريبات حتى غدا الثلاثاء وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل.