شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. يوسف بلايلى يرفض عرضًا من الزمالك بـ2 مليون دولار ويفضل الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من الجزائري يوسف بلايلي لاعب قطر القطري أن اللاعب رفض عرضا مغريا للموافقة على الانتقال للزمالك خلال الفترة القادمة، بعدما تواصل معه مسئولي القلعة البيضاء لتدعيم صفوفهم بلاعب أجنبي سوبر.

وعلم ”الخليج 365” أن بلايلي رفض الانضمام للزمالك مقابل الحصول على راتب سنوي بقيمة 2 مليون دولار للموافقة على الانضمام لصفوفه، بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي قطر القطري.

وشدد المصدر على أن بلايلي يضع الأولوية للاحتراف الأوروبي في تحديد وجهته القادمة في يناير المقبل، مؤكدا أن اللاعب رفض أيضا الانضمام إلى خيتافي الإسباني مقابل تقاضي 600 ألف يورو سنويا، وهو رقم أقل من المقدم من نادي الزمالك بفارق كبير.

أضاف المصدر أن بلايلي كان قريبا من الانضمام إلى مونبيليه الفرنسي ، ولكن النادي الفرنسي لم يلبي مطالبه المالية، فيما تحفظ نادي مارسيليا على ضم بلايلي بسبب استعداده للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية رفقة منتخب بلاده والغياب عن ناديه لفترة طويلة، ويتفاوض اللاعب على الانضمام إلى أستون فيلا الإنجليزي أو جالاتا سراي التركي في يناير المقبل.