شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة فيوتشر يُجدد بركان الندم في الأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتابت حالة من الحسرة والندم بين جماهير النادي الأهلي بعد المستوى الرائع الذي قدمه أحمد عاطف لاعب فيوتشر أمام الأهلي في المباراة التى جمعت الفريقين أمس، الأحد، في الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

جماهير الأهلي شعرت بالحسرة بعد تألق أحمد عاطف وعدم تواجد هذا اللاعب ضمن صفوف المارد الأحمر هذا الموسم بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال للقلعة الحمراء لكن الأهلي تباطئ في إجراءات ضم اللاعب ليرحل الصيف الماضي من دجلة إلى فيوتشر على سبيل الإعارة.

تهاون الأهلي في ضم أحمد عاطف فتح الباب على مصراعيه أمام سيل من الإتهامات للإدارة الحمراء بسبب عدم القدرة على ضم مثل هذه المواهب وتركها تتألق في الأندية الأخرى.

ونجح فيوتشر في ضم احمد عاطف على سبيل الإعارة مقابل 3 مليون جنيه، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 17 مليون جنيه.

وانتقدت الجماهير إدارة الاهلي لعدم قدرتها على ضم اللاعب الصاعد الصيف الماضي رغم أن الخلاف المالي كان قليل للغاية وأن اللاعب أعلن تمسكه بالأهلي وأبدى أستعداده للتنازل عن جزء من مستحقاته لإرتداء قميص المارد الأحمر.

ويلعب أحمد عاطف فى أكثر من مركز منهم كافة مراكز الهجوم والوسط سواء على مستوى الجناح أو الارتكاز بخلاف كونه يلعب فى مركز رأس الحربة.

وكان أحمد عاطف مصدر الخطورة الكبرى لفريق فيوتشر أمس وصنع هدف فريقه والذي سجله كريم نيدفيد لاعب الاهلي السابق.