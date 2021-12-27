شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي يقود مران الزمالك بدلا من كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات المقامة حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويتولى قيادة المران بصحبة المدرب المساعد كل من، فرناندو مخطط الأحمال وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال، يأتي ذلك بسبب تواجد المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون ومدحت عبد الهادي المدب العام بمجمع ملاعب الناشئين لمتابعة مباراة فريق ٢٠٠٣ أمام المقاولون العرب بدوري الجمهوية.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية بمجمع الصالات خلال مران اليوم، قبل أن يخوضوا التدريب الجماعى والذى سيشهد التدريب على الجوانب الفنية.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر استئناف التدريبات حتى غدا الثلاثاء وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل.