شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 27/12/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين الموافق 27 ديسمبر الكثير من الأحداث الرياضية الهامة منها، توقيع على معلول على تجديد عقده مع الأهلى رسميا، واستفسار المنتخب من الأهلى عن إصابة عمرو السولية، واستقرار الإسماعيلى على تجميد شكرى نجيب، ووفاة راجح وهبة نائب رئيس نادى الترسانة.

رسميا.. معلول يوقع على تمديد تعاقده مع الأهلى موسمين قادمين

نجح مسئولو الأهلى فى تمديد تعاقد التونسى علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى بعدما وقع اللاعب على العقود صباح اليوم الإثنين، قبل أن يتوجه لمنتخب بلاده للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ليسدل بذلك النادى الأهلى الستار على ملف تمديد تعاقد النجم التونسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

تلقى مسئولو النادي الأهلي اتصالات من نظراؤهم في المنتخب الوطني الأول للاطمئنان على برنامج علاج عمرو السولية الذي يعاني من إصابة تعرض لها قبل مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة.

واستفسر مسئولو المنتخب من نظراؤهم في الأهلي عن حالة السولية وإستجابته للبرنامج العلاجي الذي يخضع له حالياً للتعافي من الإصابة من أجل تحديد موقفه من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين.

أحمد سليمان يترشح على منصب رئاسة الزمالك

تقدم أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، بأوراق ترشحه على منصب رئاسة القلعة البيضاء فى الانتخابات المقبلة، حيث وصل سليمان منذ قليل إلى مقر النادى وقام بتقديم أوراق ترشحه.

استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى، على تجميد شكرى نجيب مهاجم الفريق لنهاية الموسم بعد رفضه كل المحاولات التي بذلت معه لتمديد تعاقده مع الدراويش والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى وإصراره على إنهاء عقده مع القلعة الصفراء لتفعيل العقد الذى وقعه مع بيراميدز بداية من الموسم الجديد.

فسخ محمد عطوة لاعب نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع النادي بالتراضي قبل فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة، وكان النادي قد وضع عطوة على قائمة الانتظار مطلع هذا الموسم بناء على رغبة العميد حسام حسن وفاة راجح وهبة نائب رئيس نادى الترسانة

توفى منذ قليل راجح وهبة نائب رئيس نادى الترسانة ، بعد تعرضه لأزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

كان راجح وهبة يعانى من عدة أمراض ، لكن تدهورت حالته الصحية خلال الأسبوع الماضى، رقد على إثرها في أحد مستشفيات المهندسين.