شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عطوة يفسخ تعاقده مع الاتحاد السكندري بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخ محمد عطوة لاعب نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع النادي بالتراضي قبل فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة، وكان النادي قد وضع عطوة على قائمة الانتظار مطلع هذا الموسم بناء على رغبة العميد حسام حسن.

ودخل عطوة في أزمات مع النادي بعد وضعه على قائمة الانتظار مع زميله فى الفريق كريم يحيى، وصلت إلى حد منعهم من التدريبات الجماعية مع الفريق الأول بالمخالفة للائحة وضع اللاعبين على قوائم الانتظار.

وحاول محمد مصيلحي رئيس النادي حل الأزمة بين عطوة والجهاز الفني لكن دون جدوى ما ترتب عليه التوصل لاتفاق بفسخ التعاقد والسماح للاعب بالانتقال الحر إلي أى فريق في الانتقالات المقبلة.

وقرر حسام حسن، المدير الفني لنادى ، منح الفريق راحة 72 ساعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى.