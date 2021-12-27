شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف جنيه كلمة السر .. أحمد عاطف صعيدى من سوهاج خطف أنظار الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحمد عاطف لاعب فريق فيوتشر.. حديث الصباح والمساء فى الشارع الرياضى بعد أن خطف الأنظار بمباراة فريقه أمام الأهلى، وتألقه الملفت الذى تسبب في خطف نقطة لفريقه أمام الأهلى بالجولة السابعة من بطولة الدورى، والتسبب في فقد نقطتين من الفريق المنافس.

أحمد عاطف من مواليد 21 مارس 1998 ، يلعب في مركز الهجوم، بدأ في نادى الساحة بسوهاج، أحد أندية الدرجة الرابعة، ومنه انضم لناشئين وادى دجلة، ثم انتقل إلى فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع.

أحمد عاطف خلال لعبه في صفوف الساحة تلقى عرضين أحدهما من دجلة والآخر من الإسماعيلى، وذلك منذ 7 سنوات ، وكانت قيمة عرض دجلة 25 ألف جنيها فقط، ووقتها رفض مسئولي النادى السوهاجى نظرا لقلة المقابل المادى، لكن اللاعب أقنعهم أن انتقاله لدجلة يٌحسب لنادى الساحة فيما بعد، وبالفعل انتقل لناشئين دجلة، ليكون الـ 25 ألف جنيها كلمة السر فى رحلة عاطف من سوهاج لدجلة .

قبل تصعيده للفريق الأول في دجلة ، حصل على لقب هداف دورى الجمهورية برصيد 19 هدف ، و احترف في نادى ارجوتيلىس اليونانى ، وعاد منه إلى دجلة بسبب الكورونا ، وبعد نهاية الموسم تمت إعارته إلى فيوتشر .

شارك الموسم الماضى مع دجلة في 21 مباراة ، منها 19 ببطولة الدورى ، و اثنان بكأس مصر، ووصل رصيده من الأهداف إلى 6 وصنع اثنان .

كان اللاعب على رادار كل من الأهلي و الزمالك ، حيث دخلا في مفاوضات مع اللاعب إلا أن المفاوضات لم تكتمل وتمت إعارته لفيوتشر ، حيث عٌرض على كارتيرون ضمه ، لتعزيز خط هجوم الفريق بعد تألق اللاعب مع الفريق الدجلاوى فى المباريات التى شارك خلالها إلا أن الفرنسى باتريس كارتيرون لم يخطر إدارة نادى الزمالك برغبته فى ضم اللاعب، ليبتعد عن حساباته فى الموسم المقبل ، إضافة إلى عدم اكتمال مفاوضات الأهلى معه وقتها أيضا ، حيث كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال للقلعة الحمراء لكن الأهلي تباطئ في إجراءات ضم اللاعب ليرحل الصيف الماضي من دجلة إلى فيوتشر على سبيل الإعارة.

شارك احمد عاطف مع فريقه في مباراة واحدة خلال الموسم ، أمام الأهلى ، و التي تعادل فيها الفريق امام الفريق الأحمر ، بهدف من صناعته .