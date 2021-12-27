شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتابع مواجهة زمالك 2003 والمقاولون بدوري الجمهورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على متابعة مباراة فريق الناشئين مواليد 2003 أمام المقاولون العرب والمقامة بين الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري الجمهورية.

وشهدت المباراة حضور مدحت عبد الهادي المدرب العام، وذلك لمتابعة اللاعبين والوقوف على مستواهم ضمن خطة الجهاز الفني لرؤية الناشئين بمختلف الأعمار بشكل مستمر تمهيدا لتصعيدهم للفريق الأول.



كارتيرون يتابع مباراة الزمالك 2003



كارتيرون يتابع مباراة الزمالك 2003



كارتيرون يتابع مباراة الزمالك 2003

من ناحية أخرى، وعد كارتيرون محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق بتعويضه عن الفترة التى لم يشارك فيها مع الفريق بسبب إيقافه من قبل اتحاد الكرة لمدة 8 مباريات على خلفية استلام درع الدورى فى نهاية الموسم الماضى.

وأكد كارتيرون لشيكابالا إنه سيمنحه أكبر فرصة للمشاركة مع الزمالك فى بطولة كأس الرابطة التى تنطلق يوم 12 يناير المقبل بشكل رسمى، بينما سيقام الدور قبل النهائى والنهائى فى يونيو المقبل.

وكان اتحاد الكرة أصدر قرارا بايقاف شيكابالا يوم 29 أغسطس الماضى لمدة 8 شهور مع تغريمه 500 ألف جنيه، قبل أن يتم تقليص العقوبة إلى 8 مباريات وغرامة 250 ألف جنيه.

وبعد انتهاء فترة ايقاف شيكابالا بمباراة غزل المحلة فى الدورى، وعودته للمباريات بداية من 12 يناير المقبل يكون شيكابالا قد غاب عن الملاعب مدة 136 يوما أى 4 شهور و14 يوما.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة، هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا اثناء التوقف الدولى.