شكرا لقرائتكم خبر عن خوان براون يدرس تعديل لائحة الإسماعيلى لمواجهة تراجع النتائج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الأرجنتينى خوان براون المدير الفني للإسماعيلى إجراء تعديل على لائحة فريق الكرة بشكل يضمن تحفيز اللاعبين على عودة الانتصارات لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج بصورة ملحوظة منذ بداية الموسم.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعدما لعب 7 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

ويستأنف فريق نادي الإسماعيلى تدريباته اعتبارا من اليوم الإثنين ، تحضيرا للمشاركة ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعدما منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول للدراويش بقيادة الأرجنتيني “خوان براون” لاعبيه راحة سلبية قصيرة لمدة 24 ساعة أمس من التدريبات، وذلك بعد قرار رابطة الأندية بتأجيل المسابقة طبقا الأجندة الدولية.

ويشارك منتخب مصر بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تنطلق في الكاميرون اعتبارا من 9 يناير المقبل.