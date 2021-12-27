شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع موسيماني ملف الإعارات في ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة عدة ملفات مع المدير الفني.

وترغب اللجنة في الوقوف على وجهة نظر موسيماني بشأن بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها ، ملف العروض التى وصلت النادي مؤخرا لضم بعض لاعبي الفريق على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وتأمل اللجنة في حسم هذه الملفات مع موسيماني قبل ميركاتو الشتاء الذي سيبدأ بعد أيام قليلة.

وعلى صعيد متصل، قرر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تأجيل سفره لبلاده حتى يشارك في قرعة بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، المقرر لها في الواحدة من ظهرغدٍ الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقى أن موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى سيكون سفيراً لقرعة دوري الأبطال 2021-22 وكأس الكونفدرالية يوم الثلاثاء.

أضاف موقع "كاف" أن موسيماني ، سيشارك المسرح مع خالد نصار ، مدير المسابقات في الكاف والذي يدير عملية سحب القرعة يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021.