شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجنازة على راجح وهبة نائب رئيس الترسانة عقب صلاة المغرب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام صلاة الجنازة على الراحل راجح وهبة ، نائب رئيس نادى الترسانة ، الذى توفى منذ قليل ، عقب صلاة المغرب اليوم بأحد المساجد القريبة من المستشفى التي توفى بها أمام مزلقان أرض اللواء بالمهندسين .

ونشر نادى الترسانة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نعيا للفقيد ، باسم مجلس الإدارة و الموظفين وجميع العاملين .

وتوفى راجح وهبة نائب رئيس نادى الترسانة ، منذ قليل بعد تعرضه لأزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

كان راجح وهبة يعانى من عدة أمراض ، لكن تدهورت حالته الصحية خلال الأسبوع الماضى، رقد على إثرها في أحد مستشفيات المهندسين.