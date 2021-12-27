شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينتظر إشارة فتح باب مفاوضات التجديد مع رباعى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر إدارة نادى بيراميدز، الحصول على الضوء الأخضر من المسئولون عن النادى ببدأ فتح خط مفاوضات مع رباعى الفريق الكروى الأول الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحهم أحقية التوقيع لأى فريق خلال شهر يناير المقبل.

وكشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، عن ان الإدارة العليا لم تمنح القائمين على الإدارة فى مصر، إشارة التفاوض على تجديد عقود كلاً من محمد حمدى وأحمد توفيق والمهدى سليمان وأحمد أيمن منصور.

وأضاف المصدر، إن اللاعبين الأربعة يعدون من القوام الأساسى لبيراميدز وسيتم التفاوض معهم حول تجديد العقود فور الحصول على الضوء الأخضر بذلك.

فى سياق آخر، كشف هاني سعيد، المدير الرياضى لفريق بيراميدز، حقيقة مشاركة عبد الله السعيد ومحمد حمدي، لاعبي الفريق، فى مواجهة إنبي التي أقيمت أمس السبت، رغم إصابتهما بفيرس كورونا.

وأكد هاني سعيد، في تصريحاته لـ"الخليج 365": إن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وإن السعيد وحمدي جاءت نتيجة المسحة التي خضعا لها قبل المباراة سلبية.

وأضاف السعيد، إن بيراميدز يتبع بروتوكولا طبيا صارما في التعامل مع فيروس كورونا، وإنه من المستحيل أن تتم المجازفة بفريق كامل وجهاز فني وطبي وإدارى، وكذلك الفريق المنافس، لمجرد مشاركة لاعبين مصابين بفيرس كورونا كما يشاع.

وأردف المدير الرياضي حديثه، قائلا عبد الله السعيد ظهرت مسحته التي أجراها خلال معسكر الفريق بالإمارات إيجابية، وتم عزله عن الفريق ثم أجرى مسحة ثانية وجاءت إيجابية ولم يشارك اللاعب في التدريبات، ثم أجرى 3 مسحات بعد ذلك قبل وبعد العودة إلى القاهرة، وجاءت نتيجتها جميعا سلبية، وخلال خضوعه للمسحة الثالثة خضع الفريق بالكامل ظهرت نتيجة مسحة محمد حمدي وأحمد أيمن منصور إيجابية، وتم استبعادها من مواجهة الطلائع، بعدها أجرى اللاعبان مسحتين قبل مواجهة إنبي وجاءت نتيجة محمد حمدي سلبية، ليتم دخوله قائمة المباراة، بعد أن كان تم الإعلان عنها، وذلك بعدما تم التأكد من سلامته من أي شكوك.