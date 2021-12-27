شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يؤجل سفره لجنوب أفريقيا لحضور قرعة دورى الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى تأجيل سفره لبلاده حتى يشارك في قرعة بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، المقرر لها في الواحدة من ظهرغدٍ الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقى أن موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى سيكون سفيراً لقرعة دوري الأبطال 2021-22 وكأس الكونفدرالية يوم الثلاثاء.

أضاف موقع "كاف" أن موسيماني ، سيشارك المسرح مع خالد نصار ، مدير المسابقات في الكاف والذي يدير عملية سحب القرعة يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021.

ولعب موسيماني (57 عاماً) في عدة فرق بين عامي 1982 و 1996 ، بما في ذلك جومو كوزموس وماميلودي صنداونز وأورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا. كما لعب مع إيونيكوس (اليونان) وريتا بيرلار (بلجيكا) والسد (قطر)، وارتدى قميص منتخب جنوب أفريقيا "بافانا بافانا" في أربع مباريات دولية.

بعد اعتزاله، بدأ مسيرته التدريبية في عام 2001 مع فريق سوبر سبورت يونايتد. كان مدربًا لمنتخب جنوب إفريقيا بين عامي 2010 و 2012 ثم انتقل لتدريب ماميلودي صنداونز.

في أكتوبر 2020 ، أصبح أول مدرب أفريقي غير مصري يقود عملاق القاهرة الأهلي. فاز موسيماني بالعديد من الألقاب كمدرب ، بما في ذلك 6 ألقاب لمسابقات الكاف، كان آخرها الأسبوع الماضي عندما قاد الأهلي للفوز بلقب كأس السوبر في الدوحة، بفوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

ويستعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، للسفر إلى جنوب إفريقيا خلال الساعات القليلة القادمة، لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 12 يوما؛ بسبب توقف الدوري لظروف تجمع منتخب مصر بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير المقبل بالكاميرون.

ويسافر مع موسيماني معاونيه كابيلو رانجوجا مخطط الأحمال وموسى ماتلابا وكايل سولومون محللي الأداء