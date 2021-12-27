مصطفى سيف العماري يقدم أوراق ترشحه بانتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تقدم مصطفى سيف العماري عضو مجلس ادارة الزمالك الأسبق، بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس ادارة الزمالك على منصب العضوية فوق السن.

ويتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم مجلس إدارة الزمالك في اليوم السادس لفتح باب الترشح للانتخابات.

وحضر شريف منير حسن عضو مجلس الإدارة الأسبق لدعم العماري خلال تقدمه بأوراق الترشح.

يذكر أن العماري كان قد فاز بعضوية مجلس ادارة الزمالك لدورة ٢٠١٤ وحصد أعلى الأصوات بعد نيل ثقة الجمعية العمومية.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك قد تقدم باستقالته في وقت سابق اليوم على منصب رئيس نادي الزمالك.