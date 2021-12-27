مصدر بالأهلي لمصراوي: موسيماني يجهز كهربا للمشاركة في الوقت المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة وجود خلافات بين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر، ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لا يوجد خلافات بين كهربا وموسيماني في الوقت الحالي، المدرب من حقه اختيار المجموعة التي تشارك في المباريات واستبعاد البعض".

وتابع: "الدليل على أنه لا يوجد خلافات، موسيماني قام بإشراك كهربا في وديتي طلائع الجيش وسموحة، لتجهيز اللاعب من أجل الدفع به والاعتماد عليه في الوقت المناسب".

وأشار المصدر إلى: "من الطبيعي أن يغضب كهربا أو أي لاعب آخر من فكرة عدم المشاركة لكن موسيماني في النهاية هو من يتحمل نتيجة اختياراته".

وعن حقيقة إقامة جلسة لإنهاء الخلافات بينهم قال المصدر: "لم يحدث أي جلسة بين موسيماني وكهربا، اللاعب يتدرب وملتزم، ولكن هناك بعض الملاحظات علي مستواه من جانب المدير الفني وهو ما يؤدي الي استبعاده".

واختتم المصدر تصريحاته قائلًا: "موسيماني لم يطلب إعارة كهربا، ويري أنه سيشارك في التوقيت المناسب والأمثل للفريق".