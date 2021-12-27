أحمد سليمان يترشح لرئاسة نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقدم أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بأوراق ترشحه على منصب رئيس مجلس الإدارة، في انتخابات القلعة المقبلة.

وتواجد أحمد سليمان في مقر نادي الزمالك اليوم الإثنين، لتقديم أوراق ترشحه على منصب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان أحمد سليمان خسر أمام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في انتخابات القلعة البيضاء الماضية 2017.

وفتح نادى الزمالك بشكل رسمى باب الترشح للانتخابات يوم 22 ديسمبر الماضي، لاستقبال أوراق الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس إدارة النادى.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من 22 ديسمبر ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً، على أن تنعقد الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة وفي المواعيد التي يقرها مجلس وزراء مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 2021.