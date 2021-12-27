الامارات | راتب التونسي علي معلول بعد تجديد عقده مع الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن راتب التونسي علي معلول بعد تجديد عقده مع الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية عن الراتب الذي يتقاضاه النجم التونسي علي معلول بعد تجديد عقده مع "القلعة الحمراء"، مشيرة إلى أن الظهير الأيسر وقع على عقد لمدة موسمين قبل سفره إلى تونس للدخول في معسكر منتخب بلده استعداداً للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وأفاد موقع بطولات المصري بأن معلول سيحصل على مليونين و650 ألف دولار حتى 2024، إذ سيتقاضى في موسمه الأول على مليون و250 ألف دولار، على أن يحصل في الموسم الثاني على مليون و400 ألف دولار دون اعتماد نسبة المشاركة.

يذكر أن علي معلول (31 سنة) من أبرز اللاعبين في الملاعب الإفريقية عموماً ويمتلك قدرات فنية عالية أسهمت في تتويج الأهلي بألقاب محلية وإفريقية منذ ارتداءه القميص الأحمر في 2016.

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