ما هو موعد مباراة ليستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى فريق ليفربول إلى العودة للانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" عندما يلتقي مضيفه ليستر سيتي بملعب كينج باور.



مباراة ليستر سيتي وليفربول تأتي في إطار الجولة 20 من المسابقة، حيث يحتل الريدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد ليستر برصيد 22 نقطة في المركز العاشر.

ليفربول يخرج لمواجهة فريق ليستر سيتي بملعب كينج باور معقل بطل إنجلترا عام 2016، مساء الثلاثاء 28 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

تبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "beIN Sports 1 HD Premium".

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

مانشستر سيتي - 47 نقطة

ليفربول - 41 نقطة

تشيلسي - 41 نقطة

أرسنال - 35 نقطة

هوتسبير - 29 نقطة

وست هام - 28 نقطة

مانشستر يونايتد - 27 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف

هيونج مين سون - توتنهام - 8 أهداف