أنباء عن انسحاب بازل واندرلخت من معسكر الإمارات الشتوي.. والزمالك يهدد

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن ناديا اندرلخت البلجيكي وبازل السويسري قررا الانسحاب من المشاركة في البطولة الودية التي ستقام في الإمارات بمشاركة نادي الزمالك.

وأفادت موقع "القاهرة 24" بأن الصحف البلجيكية أعلنت عن انسحاب نادي أندرلخت وعدم تمكنه من المشاركة في البطولة الودية المقرر إقامتها في دولة الإمارات مطلع يناير المقبل.

وفي تصريحات صحفية، قال أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الزمالك، إنه لا يعلم أي شيء عن انسحاب الفريق البلجيكي، مضيفاً أنه تواصل مع الشركة المنظمة وأكدوا له بمشاركة فريقي بازل السويسري وأندرلخت البلجيكي.

وأضاف أمير مرتضى: "حين تم توقيع العقود مع الشركة، يوجد بها خوض ثلاثة مباريات في معسكر الإمارات، أمام الشارقة الإماراتي وبازل السويسري وأندرلخت البلجيكي".

وأشار المشرف العام على فريق الزمالك إلى أنه "في حال مخالفة هذا الأمر، سوف نتجه للطرق القانونية وفقا لبنود العقود".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "القاهرة 24" أن هناك صعوبة بشأن مشاركة فريقي بازل وأندرلخت في البطولة الودية، وذلك نظراً لتخوفهما من انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وهو ما جعلهما يقدمان اعتذاراً بشكل رسمي إلى الشركة المنظمة.

وأشار الموقع إلى تقرير صحفي وارد من موقع أندرلخت أون لاين، المقرب من النادي البلجيكي، أكد أنه تم إلغاء المعسكر الشتوي في دبي، خاصة أنه في الوقت الحالي يثير متحور أوميكرون قلق الجميع، ولهذا السبب قاموا بإلغاء معسكرهم التدريبي الشتوي في دبي.

ومن المنتظر أن يقام معسكر الزمالك في الفترة من 1 إلى 9 يناير 2022 بالشارقة؛ حيث يرغب كارتيرون في تجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي نظرا لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.