الامارات | الجزائري بلايلي يرفض الدوري المصري ونادٍ عربي ينقذه.. "فتى الأهداف الخرافية" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري بلايلي يرفض الدوري المصري ونادٍ عربي ينقذه.. "فتى الأهداف الخرافية" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من تألقه منقطع النظير في بطولة كأس العرب لكرة القدم وقيادته منتخب الجزائر للتتويج بلقبها للمرة الأولى في تاريخ بلاده، فإن محارب الصحراء يوسف بلايلي لا يزال يبحث عن نادٍ يلعب له خصوصاً أن نادي قطر القطري فسخ عقده بالتراضي مع اللاعب بعد ساعات من تسجيله هدف الفوز على منتخب قطر في نصف نهائي البطولة.

وكشفت صحيفة الشروق الجزائرية عن الوجهة المرتقبة للنجم بلايلي الذي ترددت أنباء عن انتقاله إلى الملاعب الأوروبية للعب مع مرسيليا أو مونبيلييه في الدوري الفرنسي، ولكن خطط اللاعب ووكيل أعماله باءت بالفشل لتتصدر المشهد مفاجأة من العيار الثقيل بعودته إلى الدوري القطري ولكن مع فريق الدحيل الذي طلب التفاوض معه.

وأوضحت الصحيفة أن بلايلي موجود حالياً في الدوحة ويدرس عقد الدحيل الذي قدم له عرضاً مغرياً في وقت رفض عروضاً عدة من أندية الدوري المصري.

وخطف بلايلي الأضواء في كأس العرب خصوصاً بعد تسجيله هدفاً خرافياً من منتصف الملعب بالمرمى المغربي في الدور ربع النهائي.

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