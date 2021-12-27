الامارات | شرط غريب من محمد صلاح للموافقة على تجديد عقده مع ليفربول!

شكرا لقرائتكم خبر عن شرط غريب من محمد صلاح للموافقة على تجديد عقده مع ليفربول! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترط النجم المصري محمد صلاح على نادي ليفربول الإنجليزي بنود عدة من أجل الموافقة على تجديد عقده مع "الريدز" من بينها شرط غريب يتضمن التعاقد مع مهاجم معروف لتدعيم صفوف الفريق الساعي إلى إبقاء "الفرعون" في صفوفه لاطول مدة ممكنة، في ظل التألق الملفت لصلاح في الملاعب الإنجليزية والأوروبية والذي بلغ أوجه في الموسم الحالي حتى أصبح مرشح للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" بأن صلاح (29 سنة) يشترط أيضاً بنود أخرى في العقد أبرزها الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً

يذكر أن محمد صلاح توج مع ليفربول خلال المواسم الثلاثة الماضية بلقبي الدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي بعد انقطاع دام 30 سنة، ودوري أبطال أوروبا في 2019 بعد التتويج الأخير في 2005.

ويتصدر محمد صلاح حالياً ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدف متفوقاً على أقرب منافسيه وزميله في الفريق البرتغالي جوتا بفارق خمسة أهداف.

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