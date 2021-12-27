صدام محتمل بين الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد وتصنيف قرعة دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تقام قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، غدا الثلاثاء، في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتبدأ إجراءات سحب القرعة في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر.

وتأهل ناديا الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات، على أن يقع بطل النسخة الماضية الأهلي في التصنيف الأول في القرعة ويقع الزمالك في التصنيف الثاني.

وقد تضع قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة، بحكم تواجد الأول في التصنيف الأول والأخير في التصنيف الثاني.

وتم تصنيف الأندية حسب نتائجهم في البطولات الإفريقية في السنوات الأخيرة.

ويتواجد في المستوى الأول أندية: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي والرجاء المغربي.

بينما يتواجد في المستوى الثاني أندية: الزمالك وصنداونز الجنوب أفريقيا وحوريا الغيني والنجم الساحلي التونسي.

ويقع في المستوى الثالث أندية: لهلال السوداني وشباب بلوزداد ووفاق سطيف الجزائريان وبترو أتلتيكو الأنجولي.

بينما يتواجد في المستوى الرابع أندية: المريخ السوداني وساجرادا الأنجولي وجوانينج البوتسواني وأمازولو الجنوب أفريقي.

جدير بالذكر أن مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا تبدأ في 11 فبراير، على أن تنتهي في 2 أبريل من عام 2022 المقبل.