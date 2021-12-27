تحليل رقمي.. أسباب تعادل الأهلي أمام فيوتشر في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تعادل الأهلي مع نظيره فيوتشر 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، ليصبح أول تعثر للمارد الأحمر في الدوري.

ظهر الأهلي بأداء أقل من المتوسط أمام فيوتشر، فغابت الفاعلية الهجومية بالإضافة إلى أخطاء كبيرة من لاعبي الفريق، والاعتماد على الكرات الطويلة أمام دفاع متكتل.

ويرصد الخليج 365 أسباب سقوط الأهلي في فخ التعادل أمام فيوتشر:

الكرات الطويلة:

على الرغم أن فيوتشر اعتمد على الدفاع والهجمات المرتدة، إلا أن الأهلي لجأ للكرات الطويلة لفك التكتل الدفاعي، وهذا الأمر ما أثر على الأحمر في المباراة.

وعند النظر للكرات الطويلة نجد أن الأهلي مرر 48 كرة طويلة في المباراة، أكثر من فيوتشر الذي لعب 32 كرة طويلة، وهذا عكس المتوقع أن الأحمر الذي يحاول الهجوم يلعب كرات طويلة أكثر من الخصم الذي يعتمد على الهجمة المرتدة.

أيضًا نسبة نجاح الأهلي في إرسال الكرات الطويلة كانت ضعيفة جدًا، حيث نجح الأحمر في إرسال 19 كرة صحيحة من أصل 48 بنسبة نجاح 40%.

الفاعلية الهجومية:

رغم استحواذ الأهلي على الكرة بنسبة وصلت إلى 59%، إلا أن الفاعلية الهجومية كانت ضعيفة جدًا، حيث وصل عدد محاولات الأحمر في المباراة إلى 12 محاولة، منهم محاولتين نجحاتين فقط بنسبة نجاح 17%.

أما فيوتشر كان لديه 6 محاولات، نجح منهم في محاولتين بنسبة نجاح 33%.

الأهداف المتوقعة:

كان استحواذ الأهلي في المباراة سلبي بشكل كبير، وباستثناء هدف محمد شريف مهاجم الأحمر، إلا أن الأهداف المتوقعة لم ترتقي لهدف واحد، وهذا دليل على ضعف الخط الهجومي، حيث كانت نسبة الأهداف المتوقعة للأهلي هي 96. هدف.

التسلل:

استطاع دفاع فيوتشر إيقاع هجوم الأهلي 4 مرات في التسلل، وهذه نسبة كبيرة مقارنة بأن هجوم الوافد الجديد على الدوري وقع في التسلل مرتين فقط.

خسارة الكرة:

لاعبي الأهلي خسروا الكرة في 36 اشتراك، وهذا معدل يشير إلى عدم تركيز لاعبي الأحمر، رغم أن لاعبي فيوتشر خسروا الكرة في 29 اشتراك أقل من بطل كأس السوبر بـ7 اشتراكات.