مهند لاشين عن استبعاد طارق حامد من المنتخب: الأرقام تتحدث عن الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تحدث مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش ومنتخب مصر، عن استبعاد طارق حامد لاعب وسط الزمالك من قائمة الفراعنة في كأس العرب الماضية، والقائمة المبدأية لكأس الأمم الإفريقية يناير المقبل.

وقال لاشين في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "الجماهير تحكم على اللاعبين من خلال عاطفتهم، لذلك الجميع وراء طارق حامد بسبب استبعاده من قائمة المنتخب".

وتابع مهند: "فرص أن تنضم لمنتخب مصر وأنت خارج الأهلي والزمالك وبيراميدز، أمر صعب جدًا، بالطبع طارق حامد لاعب كبير، ولكن أرقامي واحصائياتي، هي التي جعلتني أنضم لقائمة منتخب مصر رغم عدم وجود قاعد جماهيرية تدعمني".

ورد مهند على التصريحات التي تشير إلى أنه أضعف دفاعيًا من طارق قائلًا: "الموسم الماضي في الدوري أكثر لاعب قطعًا للكرات كان مهند لاشين، أكثر لاعب وسط مدافع مراوغات بالكرة وتحويل فرقته من الدفاع للهجوم كان مهند لاشين، أكثر لاعب صناعة للفرص المحققة كان مهند لاشين، بالإضافة أنه تم اختيار ضمن التشكيل الأفضل للموسم الماضي من محللين قنوات أون تايم سبورتس، ولكن أنا ليس لدي قاعدة جماهيرية تدعمني".

واختتم مهند تصريحاته قائلًا: "في الدوري المصري أتمنى الانضمام إلى الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أو الإسماعيلي".