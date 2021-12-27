مصدر يكشف لمصراوي: تجديد معلول للأهلي لموسمين والقيمة المالية للتعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه

كشف مصدر بالنادي الأهلي، تفاصيل تجديد تعاقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر لمدة عامين، والقيمة المالية لتعاقد اللاعب مع الفريق.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، أنهى كافة الأمور الخاصة بتمديد تعاقد علي معلول، ليستمر لمدة عامين اخرين بخلاف العام الحالي.

وعقد أمير توفيق جلسة مع اللاعب ووكيلة استمرت حتي فجر اليوم نظراً لسفر معلول إلي تونس للإنضمام لمنتخب بلاده إستعداداً لبطولة أمم افريقيا التي ستقام بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتي 6 فبراير المقبل.

وأكد المصدر أن الطرفان توصلا إلي إتفاق منذ وقت بعيد ولكن بقي خلاف وحيد حول شيئين وهما نسب المشاركة والعام الحالي في التعاقد.

وبموجب التعاقد الجديد تم تعديل القيمة المالية للسنة المتبقية في تعاقد معلول وهي الحالية 2021-2022 بحيث يحصل علي مليون و250 ألف دولار والعام الاول من العقد الجديد 2022-2023 بنفس القيمة علي أن تكون السنة الأخيرة من العقد 2023-2024 بمليون و300 ألف دولار.

ونجح أمير توفيق مدير التعاقدات في تخفيض القيمة المالية التي كان يطلبها اللاعب والتي بدأت بـ2 مليون دولار ولكنه توصل إلي هذا الإتفاق وتم الرجوع إلي محمود الخطيب رئيس النادي بجانب مسئولي شركة الكرة وتم توقيع العقود في ساعة مبكرة من فجر اليوم.