صلاح والأهلي ينتظران.. تعرف على موعد حفل جوائز جلوب سوكر 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ينتظر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والنادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر لعام 2021.

ويقام حفل جوائز جلوب سوكر لعام 2021، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، وذلك في ختام مؤتمر دبي السنوي.

وينافس النجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، بجانب كل من روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) وكريم بنزيما (ريال مدريد) وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) وليونيل ميسي (باريس سان جيرمان).

بينما ينافس النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي في العالم بجانب أندية: الهلال السعودي، تشيلسي الإنجليزي، فلامنجو البرازيلي، أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتم بث حفل جوائز جلوب سوكر عبر قناة أبوظبي الرياضية، كما يمكن متابعة الحفل عبر الموقع الرسمي للجائزة على الإنترنت.