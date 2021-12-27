شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام 8 لاعبين من أساسيين الزمالك فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم فى التدريبات الجماعية التى سيخوضها فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اليوم، الإثنين، اللاعبين الثمانية الذين حصلوا على راحة فى المران الجماعى مساء امس الأحد، بسبب مشاركتهم فى مواجهة غزل المحلة الأخيرة، والتى فاز بها الزمالك بنتيجة 4 / 0.

وحصل كل من، مصطفى فتحي وأشرف بن شرقي وإسلام جابر ومحمد عبد الغني وأحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور على راحة من المشاركة فى التدريب الجماعى، وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية واستشفائية في صالة الجيمانزيوم.

ومن المنتظر أن يشارك الثمان لاعبين فى التدريب الجماعى للزمالك اليوم، لاسيما وإن الفرنسى باتريس كارتيرون استقر على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاث أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات لخوض معسكر الإعداد.

وينطلق معسكر الزمالك فى الإمارات يوم 1 حتى يوم 9 يناير المقبل، وويتخلل المعسكر 3 مباريات ودية دولية للزمالك مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية، ويقام لقاء أندرلخت يوم 5 يناير على ملعب الشارقة، كما تقام مواجهة بازل يوم 8 في نفس الشهر على الملعب ذاته، وتعد تلك الوديات أهم وسيلة للتغلب على توقف مسابقة الدورى.