شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. معلول يوقع على تمديد تعاقده مع الأهلى موسمين قادمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو الأهلى فى تمديد تعاقد التونسى علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى بعدما وقع اللاعب على العقود صباح اليوم الإثنين، قبل أن يتوجه لمنتخب بلاده للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ليسدل بذلك النادى الأهلى الستار على ملف تمديد تعاقد النجم التونسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وتعاقد النادى الأهلى مع علي معلول في صيق 2016 قادما من الصفاقسى التونسى بقيمة 700 ألف يورو بعدما رفض معلول استخدام الشرط الجزائى مع فريقه السابق الذى يبلغ 500 ألف دولار.

وحصل علي معلول على 3 بطولات فقط قبل الانتقال إلى الأهلى وهى الرابطة التونسية المحترفة عام 2012/ 2013، وكأس الكونفدرالية 2013، وكأس شمال أفريقيا 2009، ولكن بعد الانتقال إلى الأهلى حصد 12 لقبا حتى الآن خلال أقل من 6 سنوات قضاها النجم التونسي في قلعة الجزيرة.