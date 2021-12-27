شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غضب أهلاوية بعد عودة "أهلى موسيمانى" لفصوله البايخة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاحت موجة غضب جماهير الأهلى على مواقع التواصل الاجتماعى، عقب تعادل المارد الأحمر مع فيوتشر بهدف لكل فريق، وخسارة نقطتين ثمينتين،وتوقف سلسلة انتصاراته خاصة فى ظل تعثر منافسه بيراميدز في هذه الجولة.

جاءت خسارة فريق الأهلى لأول نقطتين هذا الموسم بالتعادل الايجابى مع فيوتشر بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز ليعيد للأذهان سيناريو أداء المارد الأحمر بالموسم الأخير تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى والذى فقد خلاله درع الدوري بعد سيطرة دامت خمسة سنوات متتالية لصالح الزمالك الذى حسم اللقب فى المباريات الأخيرة بالمسابقة.

ورغم اعتلاء الأهلى لقمة مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة من 7 مباريات بالتساوى مع الزمالك الذى حصد نفس الرصيد من النقاط ولكن فى ثمانية مباريات ، إلا أن أهلى موسيمانى تلقى 7 أهداف فى 7 مباريات بمعدل هدف فى كل مباراة وهو نفس سيناريو الموسم الماضى الذى تلقت فيه شباك الفريق الأحمر 29 هدفاً فى 34 مباراة .

أهلى موسيمانى عاد لفصوله البايخة لاسيما أن المدرب الجنوب أفريقى لا يعترف بالشوط الأول حيث يدفع بتشكيل غريب ويهدر الوقت ثم يدفع بالقوة الضاربة لتعديل النتيجة فى الشوط الثانى وفى أحياناً كثيرة لا يسعفه الوقت لتعديل النتيجة .

موسيمانى الذى برر خسارته للدوري الموسم الماضى بأنه لم يكن يعلم خفايا الدوري عاد ليؤكد أنه لا يجيد التعلم من أخطاؤه وعادت شباكه لتهتز فى كل مباراة فى ظاهرة غريبة على الأهلى بإستثناء عهد المدرب الجنوب أفريقى.