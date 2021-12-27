إبراهيم حسن يكشف سبب عدم تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري أن الغيرة تسببت في عدم تولي شقيقه حسام حسن تدريب منتخب مصر.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "منذ أن تم تصعيده للفريق الاول وهو يحاول دائمًا للوصول إلى الفرصة وتحقيق ما يريده".

وأضاف: "دائرة الترشيحات للأجهزة في المنتخبات مغلقة لبعض الناس التابعين للمنظومة، لذلك لا يتواجد هشام حنفي وغيره من المدربين".

وعن ترشيحه هو وشقيقه حسام حسن لتولي قيادة منتخب مصر، رد إبراهيم: "لأننا نحب البلد ولدينا ضمير، لا يمكننا تولي قيادة المنتخب، وأصبحت كل هذه المميزات عيوب في هذا الزمن".

وأكمل: "اسم حسام حسن كان أعلى من هؤلاء اللذين رفضوا أن نتولى قيادة منتخب مصر، وهم أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يقفون أمامنا رغم حبنا للبلد، الغيرة من أسم حسام حسن سببًا في ذلك".

وأشار: "إذا كنا مدربين للمنتخب كنا سنطلب مواجهة منتخبات كبرى في شمال إفريقيا مثلًا، لكننا نتأكد انهم سيمنحونا مباريات مع منتخبات خليجية من أجل العوائد المالية".

وواصل: "يكفي حب الناس لحسام حسن وابراهيم، والمطالبة بتولينا قيادة المنتخب المصري قبل كأس العالم 2018".

وعن احتمالية توليه قيادة المنتخب في وجود جمال علام رئيسًا لاتحاد الكرة: "كل الاحترام لشخصه، لكنني لا أتوقع حدوث ذلك".