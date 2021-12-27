شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة الاتحاد والجزيرة فى دورى كرة السلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندرى مع الجزيرة فى الجولة السادسة من بطولة دورى السوبر، لترتيب المراكز من الأول الى الثامن.

وتقرر إقامة المباراة فى الخامسة مساء ، بدلا من السادسة ، بسبب البث التليفزيونى، على أن تقام باقى مباريات اليوم فى موعدها.

وتستأنف اليوم مباريات دورى كرة السلة رجال، حيث تقام مباريات الجولة السادسة من بطولة دورى السوبر، بإقامة 4 مباريات، حيث يلتقى اليوم سموحة مع الأهلى، وسبورتنج مع الزمالك بينما يلتقى الاتحاد مع الجزيرة، والتأمين مع الاتصالات.

وأرسل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة خطابًا للأندية يفيد بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل الأول من شهر يناير للعام القادم.

وأشار اتحاد السلة، إلى أنه تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء فإنه لن يتم السماح بنزول أي فرد سواء كان لاعبًا أو جهاز فني أو حكم إلى أرض الملعب بدون الحصول على لقاح فيروس كورونا.