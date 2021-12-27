فريال أشرف تطير إلى دبى 7 يناير لتسلم جائزة بن راشد للإبداع الرياضى

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القاهرة - سامية سيد - تطير فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه إلى دبى يوم 7 يناير المقبل، لتسلم جائزة بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى، التي فازت بها خلال نوفمبر الماضى، كأفضل رياضى عربى.

ومن المقرر أن يرافق فريال في رحلتها والدها ووالدتها ، خلال تسلم الجائزة ، المقرر لها يوم 9 يناير، على أن تعود للقاهرة يوم 10 من نفس الشهر.

ومنحت جائزة الرياضي العربي، لأربعة أبطال تألقوا في أولمبياد طوكيو هم، فريال أشرف عبد العزيز "مصر" وأحمد ايوب حفناوي "تونس" وسفيان البقالي "المغرب" وطارق علي حامدي "السعودية.

وحققت فريال أشرف الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بطوكيو 2020 ، كأول فتاة في تاريخ الكاراتيه تحقق ميدالية ذهبية ، و كثانى مصرية تحقق ذهبية في الدورات الأولمبية ، بعد غياب 17 عاما عن اخر ذهبية حققها كرم جابر بطل المصارعة .