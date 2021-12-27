شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير ينتقد موسيمانى: الأهلى رجع لسيناريو الموسم الماضى هدف فى كل مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى أحمد شوبير، المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى بعد تعادل المارد الأحمر بهدف لكل فريق مع فيوتشر فى الدوري ليخسر المارد الأحمر أول نقطتين هذا الموسم، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "مباراة الأهلى وفيوتشر كانت مباراة حلوة وممتعة، ولو أى فريق كسب كان يستحق الفوز والتعادل عادل بين الفريقين".

وقال شوبير: "لو على ماهر أمن بقدرات لاعبيه وكثف الهجوم كان بإمكانه الفوز بالمباراة ولكنه للأمانة قدم مباراة كبيرة ، وأهدر فرص كثيرة والاهلى عليه مليون علامة استفهام فرص فيوتشر كانت أخطر".

وتابع شوبير: "الأهلى رجع لعادة السنة اللى فاتت يتقدم ويتعادل وكمان استقبل 7 أهداف فى 7 مباريات بمعدل هدف فى كل مباراة".

ويضيف شوبير: "مش فاهم ليه موسيمانى ملعبش بالتشكيل الاساسى كامل وكسب ثلاثة نقاط ويبقى حقق7 انتصارات فى 7 مباريات قبل التوقف ويتصدر المسابقة بفارق نقاط وليس أهداف مثلما هو الوضع حالياً".

وأكمل شوبير: "مش فاهم ليه كوكا يشارك وعلى معلول وكريم فؤاد ومحمود وحيد على الدكة ثلاثة باكات شمال موجودين ولم يشارك أى منهم ، أفشة مكنش فى حالته وعبد القادر كان رائع وتغييرته غير مفهومة على الاطلاق".