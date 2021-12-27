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قصة صور.. بيرسى تاو يفتتح رقصاته مع البطولات فى الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - اخترت التاريخ .. كلمتان قالهما بيرسى تاو لاعب فريق الأهلى، عن سبب انضمامه للفريق الأحمر، متخليا عن اللعب في الدورى الإنجليزى، باحثا عن البطولات و الألقاب في ملعب التتش.

بيرسى تاو خطف الأنظار إليه برقصته المتميزة التي نالت إعجاب متابعى فريقه ، والتي لجأ إليها الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والتي نشرت  صورا من رقصة الجنوب أفريقى بيرسي تاو احتفالا بالسوبر الأفريقي معلقة عليها:" رقصة رائعة  على إيقاع السوبر الإفريقي في الدوحة".

بيرسى تاو بدأ أولى احتفالاته بالرقص مع اول بطولة يتوج بها مع الأهلى -  وهى بطولة السوبر الأفريقى  ،  بالتغلب على الرجاء المغربى -   والتي يسعى اللاعب أن تتكرر هذه الرقصة مع كل بطولة يتوج بها في الفترة المقبلة ، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي والدولى أيضا .

بيرسى تاو مواليد 1994 ، بدأ مسيرته الاحترافية  مع صن داونز ثم انضم إلى برايتون الانجليزى عام 2018 ، ومنه إلى أندرلخت و كلوب بروج ، و توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا مع صن داونز عام 2016 .

شارك مع الأهلى في 7 مباريات سجل فيها 5 أهداف، ومع مختلف الأندية ، فشارك مع صن داونز في 102 لقاء ، ، و مع كلوب بروج 30 ، و اندرلخت 14 ، ومع برايتون 6 لقاءات 

 

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بيرسى تاو لاعبالاهلى
بيرسى تاو لاعب الاهلى
بيرسى
بيرسى

 

بيرسى تاو والرقص
بيرسى تاو والرقص

 

بيرسى تاو
بيرسى تاو

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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