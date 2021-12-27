شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القماش: كأس الرابطة تمثل الإعداد الأمثل للإسماعيلى قبل عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالإسماعيلى، أن كأس الرابطة المقبلة خير إستعداد للدراويش لتثبيت التشكيل الأساسى وتجهيز اللاعبين قبل إستئناف مسابقة الدورى العام.

وتابع: "الفترة القادمة تحتاج لتدعيمات قوية فى العديد من المراكز بجانب إقامة مباريات ودية لتجهيز جميع اللاعبين فى ظل توقف المسابقة لفترة كبيرة".

وأضاف: "اللاعبين عليهم دور كبير بالتكاتف مع بعضهم للخروج من تلك الحالة النفسية الصعبة التى وضعت الفريق فى مكانة لا تليق بإسمه وشعبيته".

وواصل: "ثقتنا فى الله عز وجل كبيرة ثم جماهير الدراويش التى ستظل المحرك الرئيسى للنادى طوال تاريخه وخير دليل ما حدث فى المباراة الأخيرة عندما زحفت بالمئات إلى الإسكندرية بالرغم من الظروف التى يتعرض لها الفريق".

وأوضح القماش: "قطاع الناشئين يعد مجموعة متميزة من اللاعبين ستكون قادرة على التواجد مع الفريق الأول منهم عبد الله محمد الذى انضم فى الفترة الأخيرة إلى معسكر منتخب مصر الأولمبى بجانب عبد الله السعيد الذى قدم أداءًا رائعًا مع فريق الشباب فى اللقاءات السابقة".