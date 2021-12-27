شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أفشة والسعيد ورمضان صبحى يواجهون خطر الاستبعاد من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن الثلاثى محمد مجدى أفشة وعبد الله السعيد ورمضان صبحى يواجهون خطر الاستبعاد من كأس الأمم الأفريقية بفرمان من كيروش، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :"فى توقعاتى كيروش استقر نهائيا على القائمة النهائية للفراعنة فى كأس أمم أفريقيا وهناك أسماء ضمنت التواجد بشكل نهائى وهناك أخرون تأكد استبعادهم أيضاً مثل محمد هانى لاعب الأهلى بعد عدم مشاركته مع فريقه بانتهاء مباريات الدوري بالأمس".

ويضيف شوبير: "هناك علامات استفهام على محمد مجدى أفشة وعبد الله السعيد ورمضان صبحى وأحمد ياسين ومروان حمدى وكوكا ويواجهون خطر الاستبعاد من كأس الأمم الأفريقية بفرمان من كيروش".

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من بدء الأجندة الدولية اليوم 27 ديسمبر استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون التي تبدأ بالنسبة للمنتخب الوطني يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما منتخبي السودان وغينيا بيساو.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم كارلوس كيروش، المدير الفني، مع جهازه المعاون، عبر تطبيق زووم، حيث يتواجد خارج البلاد لقضاء أعياد الكريسماس مع عائلته.

كما تقرر أن تقام تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة المقبلين 30 و31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير، استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و 15 يناير، ينتقل بعدها الفريق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني الأسماء النهائية لقائمة اللاعبين المشاركين في البطولة قبل انطلاق التدريبات.