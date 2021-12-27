شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فكرى الصغير: الإسماعيلى يحتاج للتعاقد مع 4 صفقات قوية فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد فكرى الصغير لاعب الإسماعيلى الأسبق، عن أن النادى الأصفر يمر بأصعب ظروف فى تاريخه وعلى الجميع التكاتف من أجل تخطى تلك المرحلة الصعبة.

وقال : "مثل هذه الظروف يظهر المعدن الحقيقى لكل عاشق لهذا الكيان الكبير الذى سيبذل قصارى جهده فى الفترة الحالية للمساندة فى الخروج من هذه الكبوة فور إستئناف مسابقة الدورى العام".

وتابع : "الإسماعيلى يحتاج لأكثر من 4 عناصر قوية للتدعيم خلال الميركاتو الشتوى المقبل على أن يكونوا جاهزين فى اللعب أساسيًا خلال أول مباراة قادمة بعد الإنسجام والتفاهم السريع مع المجموعة الحالية".

وأضاف : "لابد من معرفة اللاعبين الحاليين قيمة قميص الدراويش الذى ساهم فى إسعاد جماهيره بصفة عامة وجماهير مصر بصفة خاصة طوال تاريخه وأنه الضلع الثالث للكرة المصرية الذى قدم الكثير خلال جولاته الأفريقية والعربية بجانب أفضل العناصر التى قدمت مستويات قوية مع منتخبات مصر المختلفة".

وأوضح : "جماهير الدراويش هى اللاعب رقم 1 دائما مع النادى فى كل الأوقات وعليها دور كبير من خلال مساندة الفريق فى الفترة المقبلة ومنح الثقة للجهاز الفنى واللاعبين فى المباريات وأتمنى عودتهم أيضًا خلال التدريبات".