شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تزايد فرص لحاق عمرو السولية بأمم أفريقيا ويغيب أمام نيجيريا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن عمرو السولية قائد منتخب مصر والنادى الأهلى بات على بعد خطوات قليلة من اللحاق بكأس الأمم الأفريقية ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :"إصابة عمرو السولية كانت تستلزم غيابه ثلاثة أسابيع ولكن هناك بشرى سعيدة تؤكد أن اللاعب يحتاج لأسبوعين فقط للتعافى من الاصابة وذلك من تاريخ إصابته فى مباراة السوبر الافريقى أمام الرجاء المغربى مع الاهلى".

ويضيف شوبير:" عمرو السولية بالمنطق سيغيب فقط عن المواجهة الاولى للفراعنة فى كأس الامم الافريقية أمام نيجيريا حتى ينتهى برنامجه التأهيلى الذى يستمر أسبوعين فقط وبالتالى سيكون اللاعب متاحاً للمشاركة فى باقى المباريات مع منتخب مصر".

وتابع شوبير:" لو كنت مكان كيروش هغامر وأضم عمرو السولية لقائمة كأس الامم الافريقية خاصة أنه ليس هناك بديل للاعب بنفس قوته وخبرته ودوره بالمنتخب ، وأعتقد كيروش سوف يفعل ذلك ويتولى الجهاز الطبى تجهيز السولية فى معسكر الفراعنة".