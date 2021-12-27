شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع موسيمانى على تمديد العقد موسمين.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى النادى الاهلى الاتفاق مع مدربه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الكرة على تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى لمدة موسمين مقبلين، حيث شهدت الأيام الأخيرة اتفاق الطرفين على تمديد التعاقد والاتفاق على البنود العريضة للعقد الجديد ، على أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي عقب وصول زوجة موسيمانى ووكيله أعماله للقاهرة للإحتفال بأعياد الكريسماس .

الأهلي حسم ملف تمديد تعاقد موسيمانى وفي مقابل ذلك تم رفع قيمة الشرط الجزائي من 3 إلى 6 شهور، للتأكيد على وجود رغبة من الإدارة الحمراء في بقاء موسيماني، كما تعتزم الإدارة رفع راتبه بنسبة 20 % فى العقد الجديد خلال الجلسات المقبلة بين الطرفين للتوقيع بشكل رسمي حيث تستغل الإدارة الحمراء إيقاف بطولة الدوري بسبب إقامة كأس الأمم الافريقية لحسم هذا الملف لفرض الهدوء على جنبات فريق الكرة قبل خوض التحديات المقبلة على المستويين المحلي والقاري.

جاء موسيماني بمهمة ثقيلة وهي تحقيق آمال جماهير التي ظلت 7 أعوام تهتف "التاسعة يا أهلي" منذ التتويج باللقب الثامن أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 2013، خاصة أن الفريق قد خسر بعد ذلك في الدور النهائي في 2017 و2018 ، وبعد مرور أقل من 10 أشهر، أصبح موسيماني خامس مدرب في تاريخ أفريقيا يحرز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، بعد التفوق 3-صفر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

وفي الواقع لم يكن من المتوقع أن يحقق موسيماني كل هذا النجاح بهذه السرعة، لأنه نال أيضا لقب اكأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقي مرتين، إلى جانب الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وخسر المدرب الجنوب أفريقي لقب بطولة الدوري المصري مع الأهلي الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، ويستعد موسيمانى لقيادة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية بجانب بطولة الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال الأفريقى للموسم الجديد.