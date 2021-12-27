سعد سمير: حصلنا على نقطة من "كبير أفريقيا".. والإجهاد أثر على لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قال سعد سمير مدافع فيوتشر، إن الفريق حصل على نقطة التعادل من "كبير أفريقيا"، مضيفًا أن السيناريو الذي وضعه علي ماهر مدرب الفريق وجدوه في الملعب.

وتعادل فيوتشر أمام الأهلي بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ7 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، قال سعد: "شعور اللعب أمام الأهلي مختلف، لكنني كنت سعيد باللعب أمام بطل أفريقيا وبطل السوبر.. الأهلي كبير أفريقيا".

وأضاف: "استعدينا للمباراة منذ فترة، لم نكن نستحق الخسارة أمام إنبي وطلائع الجيش، لذلك كنّا بحاجة لتخطي سلسلة النتائج السلبية".

وتابع: "كان لديّ شعور بعودتنا في المباراة على الرغم من الهدف المبكر، الأهلي استحوذ على المباراة لكن دون فعالية على المرمى".

وواصل: "بدنيا كنا جيدين وهذا الأمر ساعدنا، ظهر الإجهاد جليا على لاعبي الأهلي.. السيناريو الذي وضعه علي ماهر للمباراة وجدناه في الملعب".

وعن تسجيل فيوتشر عن طريق كريم نيدفيد لاعب الأهلي السابق، قال سعد: "اتربينا في الأهلي نلعب بشرف وروح في أي مكان".

وأتم: "حصلنا على نقطة من بطل أفريقيا وسنبني عليها الكثير بعد فترة التوقف".