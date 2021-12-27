"ياريت".. الاتحاد السكندري يوضح موقفه من ضم كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أنه يتمنى انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بين صفوفه.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، قال حسن: "كهربا لاعب كبير وسيفيد الفريق بكل تأكيد، لكن أرقامنا المادية محدودة".

وتابع: "أتمنى بكل تأكيد تواجد كهربا بين صفوف الفريق، لكن لم يحدث تواصل مع الأهلي".

وواصل: "في بداية الموسم طلبنا التعاقد مع بعض الأسماء كانت لتغير من شكل الفريق، الفريق بحاجة للتدعيم في بعض المراكز مثل قلب الدفاع، الأطراف وخط الهجوم".

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة.