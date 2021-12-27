شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يكشف سبب تأجيل مواجهة الأهلى وبيراميدز وإقامة مباراته مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة والمشرف على المسابقات، سبب تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز للموسم الحالي، والتي كان مقررًا لها يوم 30 ديسمبر.

وقال عامر حسين لـ"الخليج 365"، إن تأجيل المباراة ليس مفاجأة؛ لأن الرابطة منذ البداية عندما حددت يوم 30 ديسمبر موعدًا للقاء أكدت أن هذا الأمر مرتبط بتأجيل أمم أفريقيا.

وأضاف حسين أنه لو كان أقام مباراة الأهلي وبيراميدز سيضطر لتأجيل مباراتين الأهلي ضد فيوتشر وبيراميدز ضد إنبي، لكن الوضع حاليًا أنه تم تأجيل مباراة واحدة فقط، كما أن كل المؤجلات أيضًا من جولة واحدة وليست جولات متفرقة، لأن كلها من الأسبوع الثامن.

وأعلنت رابطة الأندية مؤخرا توقف الدورى فى الفترة من 27 ديسمبر الجارى حتى 6 فبراير المقبل بسبب بطولة أمم أفريقيا.