الولايات المتحدة الأمريكية تراقب أكثر من 60 سفينة سياحية موبوءة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تراقب السلطات الأمريكية الأحد عشرات السفن السياحية التي سجلت إصابات بكوفيد-19 خلال إبحارها في مياه البلاد، حيث أفيد عن رفض العديد من موانىء الكاريبي السماح لها بالرسو.



وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" إن أكثر من 60 سفينة سياحية وضعت تحت المراقبة بعد "تجاوز الإصابات بكوفيد-19 التي أبلغت عنها العتبة التي تستوجب تدخلها".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن العديد من هذه السفن لم تتمكن من الرسو في وجهاتها المقررة بسبب رفض السلطات إعطاء أذونات لها، مثل سفينة "كرنفال فريدوم" التي لم تتمكن من الرسو في جزيرة بونير الكاريبية.

وأكدت الشركة المشغلة ل"كرنفال فريدوم" في بيان لوكالة فرانس برس أنه "تم عزل عدد صغير من الأشخاص على متن السفينة بسبب اختبارات كوفيد ايجابية".

وأضافت أن "الانتشار السريع لأوميكرون قد يغيّر نظرة السلطات ذات الموارد الطبية المحدودة الى العدد القليل من الإصابات، على الرغم من تعاملنا مع هذه الإصابات وفق إجراءاتنا القوية".

وقالت الشركة أن "كرنفال فريدوم" وصلت إلى ميامي صباح أمس الأحد وأنزلت جميع الضيوف و"ستغادر في رحلتها التالية كما هو مخطط لها"، مشيرة الى أنها إذا مُنعت من الدخول إلى ميناء محدد فإنها ستبحث "عن وجهة بديلة".

وأكدت أن مراكز السيطرة على الأمراض "على اطلاع تام وداعم لاجراءاتنا وخططنا التشغيلية".

وكانت شركة "رويال كاريبيان انتناشونال" قد كشفت في وقت سابق هذا الاسبوع عن إصابة 55 شخصا بكوفيد على متن سفينة "أوديسي أوف ذا سيز" التابعة لها، رغم أن 95 بالمائة من الركاب ملقحين.

ولم تقم السفينة بالرسو في جزيرتي كوراساو وآروبا في الكاريبي، وهما الوجهتان الأخيرتان لها في رحلتها التي تستغرق ثمانية أيام، لأسباب احترازية. والأحد عادت الى ميناء فورت لودردايل بولاية فلوريدا.