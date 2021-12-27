تعرف على القنوات الناقلة لحفل جلوب سوكر 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

مع اقترابنا من نهاية العام الحالي، سيكون عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم على موعد مع آخر الجوائز في 2021، وهي جائزة جلوب سوكر.



أصبحت جلوب سوكر في السنوات الأخيرة من ضمن الجوائز الأبرز في العالم، ولا يسبقها في الشعبية إلا الكرة الذهبية وجوائز الفيفا الأفضل.

بالتأكيد يرغب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم خاصةً في الوطن العربي في مشاهدة الحدث، وهنا نتعرف على طرق مشاهدة حفل جلوب سوكر 2021.

موعد حفل جوائز جلوب سوكر هو الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وذلك في ختام مؤتمر دبي السنوي الذي انطلق قبل يومين..

قناة أبوظبي الرياضية هي صاحبة الحقوق الحصرية لنقل بث حفل جوائز جلوب سوكر مباشرة على الهواء.

يمكنك مشاهدة قنوات أبوظبي على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات عبر الترددات التالية..

تردد قناة أبوظبي الرياضية – نايل سات

• التردد: 12226

• الاستقطاب: أفقي

• الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 4/3

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تردد قناة أبوظبي الرياضية – عرب سات

• التردد: 11804

• الاستقطاب: أفقي

• الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 4/3

يمكنك مشاهدة البث المباشر لحفل جلوب سوكر 2021 عبر الموقع الرسمي للجائزة على الإنترنت https://www.globesoccer.com.