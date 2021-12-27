تعرف على مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الإثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021 عدة مباريات في الدوريات الأوروبية والعربية من المنتظر أن تشهد إثارة وندية.



ولعل أبرز تلك المباريات المنتظرة هي تلك التي تجمع مانشستر يونايتد بمضيفه نيوكاسل في ختام جولة البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

يستقبل فريق نيوكاسل نظيره مانشستر يونايتد في الجولة الـتاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق المباراة الساعة 11.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.00 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Priumum.

يواجه فريق الرائد نظيره الأهلي في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي، حيث تنطلق المباراة الساعة 3:20 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4:20 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة SSC السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية.

يستضيف فريق الشباب نظيره التعاون في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي، حيث تبدأ المباراة الساعة 5:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:50 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة SSC السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية.