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تعرف على مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الإثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021 عدة مباريات في الدوريات الأوروبية والعربية من المنتظر أن تشهد إثارة وندية.

 

ولعل أبرز تلك المباريات المنتظرة هي تلك التي تجمع مانشستر يونايتد بمضيفه نيوكاسل في ختام جولة البوكسينج داي في الممتاز "بريميرليج".

 

يستقبل فريق نيوكاسل نظيره مانشستر يونايتد في الجولة الـتاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق المباراة الساعة 11.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.00 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Priumum.

 

يواجه فريق الرائد نظيره الأهلي في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي، حيث تنطلق المباراة الساعة 3:20 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4:20 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة SSC ، ومنصة شاهد الإلكترونية.

 

يستضيف فريق الشباب نظيره التعاون في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي، حيث تبدأ المباراة الساعة 5:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:50 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة SSC السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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