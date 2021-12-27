شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى فى الأهلى للتعافى من شد السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عمرو السولية نجم النادى الاهلى تنفيذ برنامجه التأهيلى داخل مقر النادى رغم حصول اللاعبين على راحة خلال فترة التوقف وذلك للتعافى من الإصابة التي تعرض لها بشد من ‏الدرجة المتوسطة في عضلة السمانة، حيث يحتاج السولية إلى فترة علاج لن تقل عن 3 أسابيع، وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، إن السولية بدأ برنامج العلاج الطبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي وحصل على حقنة بلازما.

وكان السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الرجاء المغربي على كأس السوبر ‏الإفريقي في قطر والذي توج به الأهلي، ‏وشارك ياسر ‏إبراهيم بديلا له ، وحرص الجهاز الطبي للأهلي على إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للسولية لكشف ‏حجم إصابته وتحديد الفترة المقدرة لعلاجه والبرنامج الذي بدأ تنفيذه داخل مقر النادي.

وتعرض السولية للإصابة بشد في عضلة السمانة قبل انطلاق مباراة السوبر الإفريقي الذي توّج به الاهلى للمرة الثامنة في تاريخه بعد تغلبه على الرجاء المغربى بنتيجة 6 / 5 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشارك عمرو السولية فى 232 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 19085دقيقة لعب ، سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 23 هدفاً وحصل على 30 انذار وكارت أحمر وحيد ، وتوج عمرو السولية مع الأهلى بـ 13 لقب بواقع خمسة بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى بجانب لقبين لدوري الابطال الافريقى 2020 ولقبين للسوبر الافريقى وبرونزية كأس العالم للأندية .