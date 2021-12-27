شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى سابع جولات دورى رجال وسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الإثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة السابعة بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021 / 2022 ، حيث تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ،هليوبوليس مع الإعلاميين وسبورتنج مع إسكندرية للبترول والأهلى مع الزهور.

وتشهد نفس الجولة مواجهات بين كلا من ،الترسانة مع بورسعيد و الطيران مع الشمس و الزمالك مع دلفى و القناة مع 6 أكتوبر و بتروجت مع مصر للبترول و طلائع الجيش مع طنطا و الداخلية مع المنيا و الإتحاد السكندرى مع إيسترن كومبانى و سموحة مع بنى سويف .

بينما تشهد الجولة السابعة بدورى سيدات الكرةالطائرة ، لقاءات بين كلا من ،الأهلى كع الشمس و أصحاب الجياد مع سموحة و هليوبوليس مع سبورتنج و الصيد مع الجزيرة و الطيران مع الزمالك ووادى دجلة مع الزهور .

ونجح ياسر قمر فى رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة بالفوز على منافسه شريف الشمرلى فى الانتخابات التى عقدت مؤخرا، بينما نجحت هناء حمزة فى منصب نائب الرئيس وعمرو مخلوف نائبا للصندوق.

ونجح فى العضوية كل من: تامر بيبرس وعايدة إسماعيل ووائل قنديل ومحمود الفقى وشوكت صابر ويوسف حسن.