كل ما تريد معرفته عن معسكر الزمالك فى الإمارات

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القاهرة - سامية سيد - شهد اتفاق الزمالك على إقامة معسكر مغلق فى دولة الإمارات الشقيقة، جدل كبير فى الفترة الأخيرة، وكان على وشك الإلغاء بسبب بعض البنود التى ذكرت فى الاتفاق بين الشركة المنظمة للمعسكر وإدارة القلعة البيضاء السابقة برئاسة حسين لبيب.

وقام أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بعقد جلسة جديدة مع الشركة المنظمة للمعسكر وتم تعديل بنود التعاقد وإلغاء الاحتفالية التى كان من المنتظر إقامتها للفريق على هامش المعسكر، من أجل فرض حالة من الجدية والإلتزام فى المعسكر، وتم توقيع عقود جديدة بين الطرفين.

موعد معسكر الزمالك

يقام معسكر الزمالك فى الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل بالشارقة، لاسيما وإن كارتيرون يرغب في تحديد الجدول الى سيتبعه خلال أيام المعسكر حتى يخرج منه بأكبر المكاسب.

3 وديات دولية للزمالك فى الإمارات

يتخلل المعسكر 3 مباريات ودية دولية للزمالك مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية، ويقام لقاء أندرلخت يوم 5 يناير على ملعب الشارقة، كما تقام مواجهة بازل يوم 8 في نفس الشهر على الملعب ذاته.

الزمالك بدون الدوليين فى معسكر الإمارات

يغيب اللاعبون الدولييون عن الزمالك فى معسكر الإمارات، حيث سينضمون لمعسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، كما ينضم المحترفون الدوليين لمنتخبات بلادهم مثل سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى الذان انضما لمنتخب تونس.